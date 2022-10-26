Meral Akşener: Erdoğan'ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 5. kuruluş yıldönümüne değinerek başladığı konuşmasında, iktidarın faiz politikasına tepki göstererek, "Siz, Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada, faizcilerin en çok sevdiği kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bir yandan, “Faizle savaşıyorum.” masalıyla milletimizi meşgul ederken, öte yandan ne yapıyor? Milletin hazinesini, gidip tefecilerin ayaklarına seriyor. 2022 yılı bütçesinde, 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi.

Şimdi ne diyorlar? Faiz gideri, 330 milyar lira. Üstelik, öyle de rahat söylüyorlar ki… Arada, 90 milyar lira fark var, ama bunlarda, en küçük bir utanma belirtisi bile yok. Bir düşünün. O 90 milyar lirayla, neler yapılmazdı ki?…" ifadelerini kullandı.

Ağustos ve eylül toplantılarında 100 baz puanlık indirim kararı alan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 21 Ekim'de150 baz puanlık faiz indirimine gitmiş; Politika faizini yüzde 12'den 10.5'e çekmişti. PPK tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün sonra (23 Ekim'de) Malatya'da STK'lar ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye’yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz" demişti.