26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener: Erdoğan'ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erd

Meral Akşener: Erdoğan'ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Siz, Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada, faizcilerin en çok sevdiği kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır" sözleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:25
Takip Et

Meral Akşener konuştu. Erdoğan'ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğandır

Meral Akşener: Erdoğan'ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada faizcilerin en çok sevdiği kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 5. kuruluş yıldönümüne değinerek başladığı konuşmasında, iktidarın faiz politikasına tepki göstererek, "Siz, Sayın Erdoğan’ın faize karşıyım pozlarına bakmayın. Bu dünyada, faizcilerin en çok sevdiği kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bir yandan, “Faizle savaşıyorum.” masalıyla milletimizi meşgul ederken, öte yandan ne yapıyor? Milletin hazinesini, gidip tefecilerin ayaklarına seriyor. 2022 yılı bütçesinde, 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi.

Şimdi ne diyorlar? Faiz gideri, 330 milyar lira. Üstelik, öyle de rahat söylüyorlar ki… Arada, 90 milyar lira fark var, ama bunlarda, en küçük bir utanma belirtisi bile yok. Bir düşünün. O 90 milyar lirayla, neler yapılmazdı ki?…" ifadelerini kullandı.

Ağustos ve eylül toplantılarında 100 baz puanlık indirim kararı alan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 21 Ekim'de150 baz puanlık faiz indirimine gitmiş; Politika faizini yüzde 12'den 10.5'e çekmişti. PPK tarafından yayımlanan karar metninde "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gün sonra (23 Ekim'de) Malatya'da STK'lar ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye’yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ne yersiniz.
26.10.2022 12:27
Sizin doğrularınız 9000 köyden insanı kovdurur, bazılarının yalanı 9000 köye davet ettirir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Alkole yine zam geldi
4
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.