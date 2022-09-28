﻿Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "#FileninSultanları başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor... Emeğinize sağlık kızlar, harikasınız!" ifadelerini kullandı.
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