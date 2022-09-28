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Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutladı...

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:25
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Meral Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama

Akşener'den Filenin Sultanları'na kutlama
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "#FileninSultanları başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor... Emeğinize sağlık kızlar, harikasınız!" ifadelerini kullandı.

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