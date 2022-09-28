Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti’ni de ezdi geçti

Filenin Sultanları'nın, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştığı maç nefesleri kesti.
Ay-Yıldızlılar güçlü rakibini 5 sete giden maçta 3-2 mağlup etti.
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nda çıktığı 3. maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile geçerek ikinci galibiyetini elde etti.
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ne ilk seti 25-21 kaybeden Sultanlar, ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-18 kazandı. Dominik Cumhuriyeti, dördüncü sette 25-16'lık skorla eşitliği yakaladı.
Karar setinde Milliler, rakibine 15-13 üstünlük sağladı ve mücadeleden galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarın (29 Eylül Perşembe) TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
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