Akşener'den Mansur Yavaş’lı video: Türkiye'nin kaderine gençler karar verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gençlerin sorularını yanıtladığı “Katılımın Gücü, Gençliğin Sözü” programındaki konuşmaların kesitlerine yer verdiği bir video paylaştı.

Akşener ve Yavaş'ın videoda gençlere 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı.

Videoyu "Cumhuriyetimizin yeni asrında Türkiye'nin kaderine gençler karar verecek!" sözleriyle paylaşan Akşener'in konuşması şu şekilde:

“BU SEÇİMİ SİZİN İÇİN ALMAK DURUMUNDAYIZ"

"Tek adam sistemini bu defa değiştiremezseniz, değiştiremezsek artık bir daha hukukun üstünlüğünden, yargının tarafsızlığından, liyakatin lazım geldiğinden, şeffaflıktan, hesap verilebilirlikten bahsedemeyiz. Parlamenter sisteme geçişle ilgili bir daha bir cümle kuramayız. O nedenle bu seçimi almak durumundayız, sizin için almak durumundayız."

“BU SEÇİM BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZSA BİR DAHA ASLA DEĞİŞTİREMEYECEKSİNİZ”

Videoda Yavaş'ın sözleri ise şu şekilde:

“Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bu toplum üzerinde fikrinizi, hakkınızı söylemeniz ve bunun mücadelesini vermeniz lazım. Bu seçim bir değişiklik olmazsa bir daha asla değiştiremeyeceksiniz. Bunu bilmenizi isterim.”