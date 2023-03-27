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  • Depremzededen Mansur Yavaş’a: Başkanım çamaşırımıza kadar yıkattınız. Allah sizden razı olsun

Depremzededen Mansur Yavaş’a: Başkanım çamaşırımıza kadar yıkattınız. Allah sizden razı olsun

Meral Akşener ile Ankara'da düzenlenen "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri"ne katılan Mansur Yavaş’a bir depremzede “Başkanım çamaşırımıza kadar yıkattınız. Allah sizden razı olsun." dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:38
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Mansur Yavaş’a bir depremzede: Çamaşırımıza kadar yıkattınız

Depremzededen Mansur Yavaş’a: Başkanım çamaşırımıza kadar yıkattınız. Allah sizden razı olsun
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzede esnafa destek olmak amacıyla Ankara'da düzenlenen "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri"ne katıldı.

Akşener’e Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Akşener ve Yavaş depremzede esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı.

"BAŞKANIM ÇAMAŞIRIMIZA KADAR YIKATTINIZ"

Bir depremzedenin Yavaş’a “Başkanım çamaşırımıza kadar yıkattınız. Allah sizden razı olsun. Ne diyim. Bizi çok duygulandırdınız” dedi.

Yavaş’ın ise “Sağolun” diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

O anlar kameralar tarafından kaydedilirken görüntüler gündem oldu.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Başka bir depremzede esnaf ise Yavaş’a, “Benim sizden bir maruzatım olacak. Oruç oruç bekliyorum sizi. Ben depremde annemi ve babamı kaybettim. Burada çalışıyorum. Kardeşim enkazın altından 28 saat sonra sağ çıktı. Kardeşim işçi kadrosunda, onların bir ataması yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Yavaş, “Orada kalacak mısınız dönecek misiniz” diye sordu. Depremzede kadın, “Dönemem. Ben burada çalışıyorum. Kardeşimin gelmesi için bir şey yok mu” dedi.

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