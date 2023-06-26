Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın lideri terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşıdı. Yanardağ Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını öne sürdü.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

KÜRŞAT ZORLU’DAN TEPKİ GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof.Dr.Kürşad Zorlu, Yanardağ'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından tepki göstererek kanalın hiçbir yayınına katılmayacağını duyurdu.

Zorlu, "TELE 1 televizyonunda yayınlanan bir programda Teröristbaşı Öcalan’a tecritin kaldırılması yönünde yapılan değerlendirmeler sebebiyle İYİ Parti Sözcüsü olarak söz konusu kanalın hiçbir yayın davetine icabet etmeyeceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

Zorlu'nun tweetini alıntılayan Yanardağ ise, "Sizi davet eden yok zaten.. Nereden çıkardınız? AKP'li düşkün M. Ali Çelebi'nin montaj videosuna inanıp ikna olduğunuza göre, sizinle işimiz olmaz. Siz AKP iktidarına, Cumhuriyet düşmanlarına koltuk değneği olmayı sürdürün. Siyasetteki çapınızı da gördük. Yolunuz açık olsun." diyerek yanıt verdi.

YANARDAĞ SÖZLERİNİ NASIL AÇIKLADI

Gazeteci Merdan Yanardağ sosyal medyada hızla yayılan ve birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan sözlerine açıklık getirdi. Videonun montaj olduğunu ve Mehmet Ali Çelebi tarafından hazırlandığını iddia eden Yanardağ, "Düşkün M.Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan motajcılar." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ yarın programda açıklama yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa Apo'ya af çıkaracak" şeklindeki AKP iftirası ve kara propagandası ile milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çözüm Sürecinde Öcalan'ı öven açıklamasını eleştirdiğim programdan, cımbızlayarak alınan kısımlar üzerinden "linç" yapılmaya çalışılıyor. Aklaksızsınız!

AKP milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergemekon davasında birlikte yargılandığımız M. Ali Çeleb'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Tele1 isimli televizyon kanalında 25 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan bir program sırasında Merdan Yanardağ isimli şahsın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü sözde lideri hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 160/1 maddesi uyarınca 5237 sayılı TCK'nın 215/1 maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçu ile 3713 sayılı TMK'nın 7/2 maddesinde düzenlenen Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır."

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ, bugün, Tele 1'e gelen polislerce gözaltına alındı. Polislerin, Yanardağ'ı gözaltına almak için canlı yayının bitmesini beklediği iddia edildi.