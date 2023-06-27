Merdan Yanardağ tutuklandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Yanardağ, Çağlayan’da ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı çıktı.

Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan için söylediği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alınmıştı.

Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun Öcalan övgülerini yayınına taşımıştı.

Yanardağ Terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı AKP'nin yerel seçim için kullanacağını iddia etmişti.

Gözaltına alınan Yanardağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Tele1’de yayınlanan '4 soru 4 yanıt' programında konuşan Yanardağ, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Programda Abdullah Öcalan'ın 25 yıldır hapiste olduğunu ve 70 yaşını geçtiğini söyleyen Yanardağ şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz"

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

MEHMET ALİ ÇELEBİ: YANARDAĞ'DAN BEBEK KATİLİNE ÖVGÜLER

Programdaki söz konusu anların görüntüleri AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından paylaşılmıştı. AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yanardağ'ın açıklamalarına ilişkin, "TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan Bebek Katiline övgüler…" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Yanardağ ise yaptığı paylaşımda Çelebi'ye, "Düşkün M. Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan montajcılar." şeklinde yanıt verdi.

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruşturmaya neden olan söz konusu programa ilişkin inceleme başlatıldığını "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımıyla duyurmuştu.

YANARDAĞ: BAHANE ARAMAYIN

Gazeteci Yanardağ RTÜK başkanına yanıt olarak, "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın." ifadelerini kullanmıştı.

YANARDAĞ: YAZIK. HADİ BAŞKA KAPAYA

Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ yarın programda açıklama yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa Apo'ya af çıkaracak" şeklindeki AKP iftirası ve kara propagandası ile milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çözüm Sürecinde Öcalan'ı öven açıklamasını eleştirdiğim programdan, cımbızlayarak alınan kısımlar üzerinden "linç" yapılmaya çalışılıyor. Aklaksızsınız!

AKP milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergemekon davasında birlikte yargılandığımız M. Ali Çeleb'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya."

YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASINA HDP'DEN TEPKİ

HDP'den yapılan açıklamada Yanardağ hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterildi. Partinin Twitter hesabından, "AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır. Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil, İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" paylaşımı yapıldı.