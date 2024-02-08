Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı. Açıklanan tahmine göre 2024 yılı enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 36 oldu. 2025 yılı beklentisi ise yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur.2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır.

Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.”