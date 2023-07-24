Ünlü kredi kuruluşdan Mehmet Şimşek'i üzecek haber

Ünlü kredi değerlendirme kuruluşundan faiz artışlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i üzecek bir haber geldi.

Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, "(Ekonomi yönetiminin) parasal koşullar ve piyasaları bozan düzenlemelerin (kaldırılarak) normalleşmeye kademeli yaklaşıyor olması ve geçmişte uygulanan politikalardan siyasi nedenlerle vazgeçildiği göz önüne alındığında, yetkililer yatırımcı güvenini kalıcı olarak yeniden tesis etmekte, makro-finansal istikrara olan riskleri azaltmakta ve dış kırılganlıkları hafifletmekte zorlanabilirler" denildi.

Fitch, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politika faizi hakkındaki görüşleri ve Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler de dahil olmak üzere var olan siyasi takvimin para ve maliye politikasında "kararlı" keskin bir değişiminin kapsamını sınırlayabileceğini ifade etti.

Fitch Ankara'nın geçmişte para ve maliye politikasında aniden fikir değiştirmesi, para politikasını gereğinden erken gevşetmesi ve merkez bankasının yönetiminde devamlı değişiklik yapması nedeniyle belirsizliği kalıcı şekilde azaltmanın zaman alacağına dikkat çekti.