Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurtdışındaki muhabir bankalara dolar transferi yapmamaları için yurtiçindeki bankalara uyarıda bulundu.

Bloomberg'de yer alan ve konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde yılın ilk altı haftasında bankaların yurtdışındaki mevduat hesaplarına 2.3 milyar dolar havale yaptığı, uyarının bunun ardından bankalara gönderildiği ifade edildi.

Uyarının yurtiçinde bulunan yabancı sermayeli bankalar dahil olmak üzere tüm ticari bankalara gönderildiği ifade edilen haberde TCMB'nin konu hakkındaki sorulara cevap vermediği belirtildi.