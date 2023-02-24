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Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içindeki bankalara "dolar" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:16
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Flaş iddia. TCMB'nin bankalara dolar talimatı gönderdi

Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurtdışındaki muhabir bankalara dolar transferi yapmamaları için yurtiçindeki bankalara uyarıda bulundu.

Bloomberg'de yer alan ve konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde yılın ilk altı haftasında bankaların yurtdışındaki mevduat hesaplarına 2.3 milyar dolar havale yaptığı, uyarının bunun ardından bankalara gönderildiği ifade edildi.

Uyarının yurtiçinde bulunan yabancı sermayeli bankalar dahil olmak üzere tüm ticari bankalara gönderildiği ifade edilen haberde TCMB'nin konu hakkındaki sorulara cevap vermediği belirtildi.

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