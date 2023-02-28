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Türkiye'nin 110 yıllık bankası satılıyor. TMSF duyurdu

110 yıllık Türk Ticaret Bankası AŞ'nin yüzde 98'den fazla hissesinin TMSF tarafından satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:31
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Türkiye'nin 110 yıllık bankası satılıyor

Türkiye'nin 110 yıllık bankası satılıyor. TMSF duyurdu
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1913 yılında kurulan Türk Ticaret Bankası AŞ’nin yüzde 98,49567 oranındaki hissesini satışa çıkardı.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04.11.2021 tarihli ve 9895 sayılı kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.924.923.581 adet hisseden müteşekkil Türk Ticaret Bankası AŞ’nin halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait %98,49567 oranındaki 10.760.577.346 adet hissesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107'nci maddesi kapsamında ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı. 

Dünya gazetesinin haberine göre satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380 milyon TL olarak belirlendi. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 38 milyon TL tutarında nakit teminat yatırmaları gerekiyor.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhale 21 Mart 2023 günü, saat 10:00’da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.

110 YILLIK TÜRK TİCARET BANKASI

Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk bankadır. 9 Mart 1913'te Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla kurulan banka, 1924'te, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk A.Ş., 1928'de Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve 1937'de Türk Ticaret Bankası A.Ş. adlarını almıştır. Kuruluşta Adapazarı'nda olan merkezi 1934'te Ankara'ya, 1952'de İstanbul'a taşındı. Türk Ticaret bankası'nın kuruluş sermayesi 13,629 Osmanlı lirası. Bu miktar 1924'te 200,000 TL'ye, 1972'de 125 milyon TL'ye, 1989'da 100 milyar TL'ye yükseldi. 1990 sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı 338,800,000,000 TL, toplam mevduat 3,490,900,000,000 TL, bir kısmı kısa vadeli olmak üzere dağıttı krediler toplamı 1,667,100,000,000 TL olan bankanın 412 şubesinde 8,298 kişi çalışmıştır.

26 Mayıs 1997 tarihinde, yüzde 84.52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle iş insanı Korkmaz Yiğit'e satıldı, ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. 1997-2000 yılları arasında toplam 952 milyon 447 bin 814 dolar kaynak aktarımına rağmen satış imkânı bulunamayan bankanın 1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. Ağustos 2002'de TTB için tasfiye kararı verildi. 18 Kasım 2003'te başlayan fiziki tasfiye süreci hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştır.

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