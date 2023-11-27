Merkez Bankasının son hamlesini eski kara kutusu açıkladı

Ünlü ekonomist Hakan Kara, Merkez Bankasının sosyal medya hesabından yaptığı ‘Dezenflasyon’ adlı videosunu kendi hesabından alıntılayarak, Merkez Bankasının son hamlesine yorumda bulundu.

Merkez Bankası, ‘Dezenflasyon nedir, neden istiyoruz?’ adlı videosunda, seçimden sonra Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası başına getirilen Hafize Gaye Erkan ile birlikte para politikasında sıkılaşma sürecine girdiklerini, 2024’ün ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş sürecine gireceklerini, liranın değer kazanacağını ve alım gücünün toplumun her kesimi için artışa geçeceğini söyledi.

Hakan Kara Merkez Bankasının bu süreç içerisinde yaptığı paylaşımı, ‘Merkez Bankası fabrika ayarlarına dönüyor’ mesajı ile paylaşıp nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.

DEZENFLASYON NEDİR?

Merkez Bankasının paylaştığı videoda bahsettiği ve ana hedeflerinden birisi olan Dezenflasyon, videoda şu şekilde açıkladı:

"Dezenflasyonu anlamak için ilk önce enflasyonun ne olduğundan söz etmek gerekiyor. Enflasyon, fiyatların genelindeki sürekli artıştır. Enflasyon aynı hayat standardını korumak için zaman içerisinde daha fazla para ödenmesine neden olur. Dezenflasyon ise fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir.

Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında düşen enflasyon sürecine dezenflasyon denir. Dezenflasyon sürecinde enflasyon oranı azalır. Dezenflasyonla birlikte paranın satın alma gücü kademeli olarak toparlanır. Ulusal paranın tasarruf işlevi öne çıkar. İktisadi birimler yatırım ve tüketim kararlarını daha sağlıklı almaya başlar.

Böylece ekonomide belirsizlikler azalır, güven artar. Gelir dağılımında iyileşme sağlanır. Dezenflasyon süreci, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağı istikrar dönemine geçiş için önemli bir zemin oluşturur. 2023 Haziran ayından bu yana uyguladığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile dezenflasyon sürecinin başlamasını ve enflasyondaki düşüşün kalıcı olmasını sağlayacak zemini oluşturuyoruz."