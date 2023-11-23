Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum

Ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankasının politika faizini yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarmasına sosyal medya hesabından sadece 2 kelime ile yorum yaptı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum

Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanan karar ile politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 40 oldu.
Haziran ayından itibaren sonra sürekli olarak artış trendinde olan Merkez Bankası Politika faiz oranı bugün yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarıldı.

Ekonomist Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece iki kelime kullandı.
Demirtaş "Helal Olsun" dedi.
Paylaşım şu şekilde:

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"DÜZELTMEK ZOR VE SANCILI"
Merkez Bankası kararı sonrasında İktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin ilk yorumunu yaptı.
Eğilmez faiz kararı sonrasında yanlış ekonomi politikaları olduğunu şu sözlerle paylaştı:
"TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak % 40'a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır."

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