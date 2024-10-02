Merkez ve merkez sağ siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu medyanın Ankara Temsilcilerine verdiği sabah kahvaltısında gazetecilere Çanakkale’deki bahçesinden soğuk sıkma birer şişe zeytinyağı ile kuruyemiş ikram etti.

İYİ Partinin siyasi yelpazedeki yerini tanımlarken Dervişoğlu’nun sözleri özetle şöyle:

“Kim boşalttı siyaseti diye hiçbir sorgulama yapmıyoruz.

Merkezi nasıl oluşturacağız?

1960’ta ihtilal oldu siyasetin merkezi boşaldı. Boşalan merkeze Adalet Partisi ikame edildi.

1980’de ihtilal oldu siyasetin merkezi boşaldı. Boşalan merkeze Anavatan Partisi ikame oldu.

28 Şubat bana göre darbe nitelikli bir müdahaledir. Onun boşalttığı merkeze de Adalet ve Kalkınma Partisi ikame oldu.

Ben istiyorum ki bu millet Süleyman Demirel’de bulduğu samimiyeti bende bulsun.

Ben istiyorum ki bu millet Bülent Ecevit’te bulduğu nezaketi ben de görsün.

Ben istiyorum ki Necmettin Erbakan’da gördüğü imanı ben de görsün.

Ben istiyorum ki Turgut Özal’da gördüğü çalışkanlığı bende görsün.

Ben istiyorum ki Alparslan Türkeş’te gördüğü mücadele azmini ve cehdini bende görsün.”

Dervişoğlu’nun bu sözlerine şöyle katkı yapayım:

1960 öncesi merkez sağ siyasetin partisi Demokrat Parti idi. Doğru. Askeri darbe ile kapatıldı.

Yerine merkez sağ siyasetin partisi Adalet Parti ikame oldu.

1980 öncesine bakalım.

1973 seçiminden sonra CHP – MSP koalisyon hükümeti 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası dağıldı.

31 Mart 1975'te, Süleyman Demirel'in başbakanlığında AP-MSP-MHP-CGP partileri ile 1. Milliyetçi Cephe kuruldu.

1977 seçiminde CHP yüzde 41 oy aldı ve seçim sistemi nedeniyle 213 milletvekili kazandı ama bu sayı tek başına hükûmet kurmasına yetmedi.

CHP lideri Bülent Ecevit hükûmetinin kurduğu hükümet 1 ay sonra güven oyu alamayarak düştü.

21 Temmuz 1977- 5 Ocak 1978 arası 2. Milliyetçi Cephe AP-MSP-MHP arasına Demirel başbakanlığında görevde kaldı.

5 Ocak 1978’de CHP-GP-Demokratik Parti ve bağımsızlardan oluşan Bülent Ecevit hükümeti 12 Kasım 1979’da düştü.

1979 milletvekili ara seçiminden AP zaferle çıktı ama mecliste tek başına iktidar çoğunluğu yoktu.

Demirel’in kurduğu azınlık hükümetine Türkeş ve Erbakan hükümete girmeden güven oyu verdi.

Güven oylamasında Necmettin Erbakan "Kabul" dedikten sonra " tabii ama kerhen" dedi.

Kerhen 3. Milliyetçi Cephe oluştu.

6 Nisan 1980'de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün yerine mecliste gurubu bulunan partiler anlaşmayınca cumhurbaşkanı seçilemedi.

Cumhuriyet Senatosu başkanı İhsan Sabri Çağlayangil seçildi. 6 Nisan 1980'de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün yerine cumhurbaşkanlığı görevine vekalet etti.

1970 yıllarına damga vuran sağ-sol silahlı mücadeleler de iktidar tarafından engellenmedi.

Özetle Demirel ve Ecevit el sıkışıp güçlü bir iktidar kuramayınca keşke olmasaydı ama 12 Eylül darbesi oldu.

Sonuçta 1960 sonrası merkez sağ gitti merkez sağ geldi 2002’de de dinci siyaset bugüne kadar geldi.

Sözün özü 60 yıldır merkez siyaset hiçbir zaman iktidar olamadı.

İşte Dervişoğlu’nun hedefi şudur.

İYİ partiyi siyasetin merkezine oturtarak iktidar yapmak.