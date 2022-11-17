Kolesterolden eser bırakmıyor. Sivilceleri hızla iyileştiriyor. Meyvenin yaprakları bile şifa kaynağı

İnsanlar doğadaki besinlere sağlıklarına iyi geldiği için tercih etmeye devam ediyor. Bunlardan birisi olan Genel olarak murt ya da hambeles adıyla bilinen, mersin, hambelis gibi farklı adlarla da anılan bitkinin faydaları saymakla bitmiyor.

Murtla ilgili detaylar…

MURT BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kötü kolesterol ve şeker sorununun çözümünde de bizim yanımızda yer alıyor, kolesterol ve şekerin dengelenmesine destek oluyor

- Yaprakları çay gibi demlenip cilde sürüldüğünde sivilce ve akneleri hızla iyileştiriyor, cildin ışık ışıl ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.

- Özel içeriği dolayısıyla doğal balgam sökücü olarak fayda sağlar

-Damarların sağlıklı kalmasında önemli rolü vardır. Kalp – damar hastalık ve rahatsızlıklarına karşı koruyucu olması ile dikkat çeker, varis oluşumunu önler ve varisli bölgelerin düzelmesinde etkili olur

-Mide sıkıntılarını bertaraf etmeye yardımcı olur; mide bulantısı ve kusma gibi sorunların yaşanmasının önüne geçer. Mideyi rahatlatma özelliği aynı zamanda sindirim sistemine pozitif yönlü katkı sağlar

-Sindirim sistemini düzenleyerek iştah açıcı ve artırıcı bir etkisi de vardır

-İltihaplanmaları iyileştirir. Egzama gibi deri iltihaplarından akciğer iltihaplanmalarına kadar geniş bir düzeltici etkisi vardır

- Yaprakları antibakteriyel özellik taşır.

-Bağırsak ağrılarını giderme de murt meyvesinin faydaları arasında yer alır.

MURT MEYVESİ NEDİR? NEREDE, NE ZAMAN YETİŞİR?

Murt meyvesi, Türkiye’de Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgede yetişen bir bitkidir. Latince adı “Myrtus Communis L.”dir. Ağaç ya da ağaçlık biçimli bitki en iyi Çukurova bölgesinin coğrafyasında yetişir. Dağlık alanlar ve yol kenarları bu bitkinin en fazla görüldüğü yerlerin başında gelir. Hambeles olarak da bilinen murt meyvesine aynı zamanda “Mersin” de denir.

Çalı formuna yakın olan gövde ve dal yapısı 5 metre boyuna kadar uzayabilmektedir. Maki bitki örtüsü içerisinde değerlendirilen meyveye Akdeniz bölgesi dışında Ege ve Marmara’da da rastlamak mümkündür. Rengi sarı ile beyaz tonlarındadır ve içi incir çekirdeğini andırır. Murt meyvesinin kırmızı ve siyah renk tonlarında olan türleri de mevcuttur. Beyaz tonlu olanlarına Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde rastlanabilirken siyah renkli olanları daha ziyade Antalya ve civarında doğal olarak yetişir.

Yabani denilebilecek olan formu onu yabani bitki bakımı ve aşılaması kategorisine yerleştirir. Raf ömrü kısa olan bu meyvenin dalından koparıldıktan sonra ya kısa sürede tüketilmesi ya da rafine hâle getirilerek muhafaza edilmesi gerekir.

Siyah murt meyveleriyle en sık aralık – şubat ayları arasında karşılaşılır. Bu küçük meyvenin tadı tabiri yerindeyse mayhoştur. Hafif tatlı bir aromaya sahip olmakla birlikte rengi dönmeye başladıkça bu tatlılık oranı artış gösterir. Hambeles ya da Mersin bitkisi kışın yaprak dökmemesiyle bilinir, kurak iklime dayanıklı olması ile dikkat çeker. Dolayısıyla Doğu Karadeniz bölgesinde yetişmeye uygun değildir.

MURT MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR NEYE İYİ GELİR?

Murt meyvesinin kullanım alanı geniştir. Murt ağacı meyvesi ve yaprakları bilhassa geniş bir kullanım alanı ve fayda sağlar:

İlkin, meyve olarak tüketilebilir; tada aşina olanlar için keyifli bir besindir.

Cilde uygulanabilir. Reyhan gibi diğer birtakım bitkilerle karışım hazırlanarak cilde uygulanması cildin arındırılması ve temizlenmesinde etkili olur.

Murt meyvesini suda bekleterek elde edilen sıvı bebeklerin vücudunu temizlemek için de kullanılır. Vücut sağlığı için kullanılmaktadır.

Antiseptik özelliği enfeksiyon oluşumunu önler.

Soğuk algınlığını gidermek için kaynatılıp içilmesi faydalıdır. Meyvesinin bağışıklığı güçlendirme ve kanserli hücre oluşumunu giderme etkisi olduğu bilinmektedir. Murt meyvesinin içeriğinde yer alan sitrik asit, uçucu yağ ve doğal şeker, şeker rahatsızlıklarını gidermede kullanılır.

A vitamini barındırması göz sağlığı için tüketmeye elverişli bir alan sunar. Yaşın ilerlemesi ile oluşan görme zorluklarında göz sağlığına pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. En sık uygulanan tariflerden birinde yaklaşık 250 gram murt meyvesi yaprağı kaynatılır. Dinlendirildikten ve süzüldükten sonra içilir. Bu tarif mide ya da bağırsak ağrısını gidermede kullanılır. Cilt bakımı amacıyla kullanmak isteyenler yaklaşık 200 gram murt meyvesini 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 6 adet reyhan yaprağı ile karıştırarak maske yapabilir.