Kış aylarının vitamin ve mineral deposu. Yemeği salatası turşusu yapılıyor

Diyetisyen Salih Gürel, beyaz lahananın kış aylarının vitamin ve mineral deposu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan beyaz lahana, zengin mineraller, vitaminler ve güçlü içerikleri açısından mucizevi besinlerden biri olduğu vurgulandı.

Sulu yemeği, salatası, turşusuna kadar yapılabilen beyaz lahana sofralarda yerini alması gereken değerli bir besindir ve mutlaka tüketilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İçeriğinde bulundurduğu kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa, kansere karşı koruyucu etki yapması, enfeksiyonlara karşı koruması, sinir sistemini koruması ve bağışıklığı güçlendirmesi ile dikkat çekti.

Kalorisi oldukça az olan beyaz lahana lif zenginliği ve tok tutması özelliğiyle de diyetlerin vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Ayrıca güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığını koruduğu bildirildi. Cilt kırışıklıklarını düzelmesine katkı sağlar ve yaşlanmayı önlediği ifade edildi.

Bunların dışında kansızlığı giderir ve kan şekeri değerini dengeye sokacağı vurgulandı.

Beyaz lahana pişerken ortaya verdiği kötü kokuya, pişerken beklerken ve işlemden geçtikçe azalan C vitaminine rağmen faydası ve lezzetiyle sofralarda yerini alıyor.

Lakin beyaz lahana kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ve hipotroidi hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerektiğinin altı çizildi.