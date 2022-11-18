Fiyatları görünce almak için kredi çekeceksiniz. Zeytinyağı da zengin işi oldu

Zeytinyağı fiyatları uçtu gidiyor. Bir ayda neredeyse yüzde 25'e yakın zam geldi. Market fiyatlarını dikkatli takip eden vatandaşlar çektikleri fotoğrafları bir ay sonraki rakamlarla karşılaştırıyor. işte onların sonucu. 29 Eylül 2022 günü çekilen fotoğraflarda Riviera cinsi yemeklik zeytinyağın 2 litreliği 134 lira iken aradan geçen 1,5 aylık zaman fiyatları ve etiketleri değiştirdi. İşte o 134 liralık iki litrelik zeytinyağın fiyatı 165 liraya yükseldi .Litre fiyatı 67 liradan 80,5 liraya çıktı. Bu durum sızma zeytinyağda da aynı. O da zamlardan nasibini aldı.

29 Eylül'de 5 litrelik bir sızma zeytinyağının 17 Kasım'daki fiyatı bir anda 352 liradan 437,5 liraya fırlamış. Litre fiyatı 70 lira 40 kuruştan bir anda 87,5 liraya fırlamış. İşte bu da enflasyonun göstergesi gibi ama bir gerçek daha var o da zeytinyağının artık zengin yemeği olduğu. Vatandaş artık enflasyona yetişemiyor.