Aralık'ta doğalgaza zam yok. Bakanı abi lütfetti

Doğalgazda önümüzdeki günlerde zam yapılacak mı yapılmayacak mı sorularına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz zam açıklaması yaptı. Bakan Dönmez "Aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV kanalında katıldığı programda, Karadeniz gazının sisteme verilmesine ilişkin boru döşeme işinin bittiğini, sahadaki keşifle birlikte ülkeye 25-30 yıl yetecek bir kaynağa ulaşılmış olduğunu ifade etti.

Bütün işlemler tamamlandığında hedefin bu gazı 2023 martında tüketiciyle buluşturmak olduğunu dile getiren Dönmez, "İlk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. Sonra yine sahada hem deniz tarafından hem kara tarafında kapasite artış çalışmaları devam edecek. 4 yıl sonra günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. O rakam itibarıyla baktığımızda aslında konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz." diye konuştu.

Dönmez, söz konusu sahada keşfedilen gazla birlikte en az 25-30 yıl yetecek kaynağa ulaşılacağını yineleyerek, "Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak." ifadelerini kullandı.