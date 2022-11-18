18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Aralık'ta doğalgaza zam yok. Bakanı abi lütfetti

Aralık'ta doğalgaza zam yok. Bakanı abi lütfetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Aralık ayında doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:01
Takip Et

Enerji Bakanı lütfetti. Aralık'ta doğalgaza zam yok

Aralık'ta doğalgaza zam yok. Bakanı abi lütfetti
+
Aa
-

Doğalgazda önümüzdeki günlerde zam yapılacak mı yapılmayacak mı sorularına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz zam açıklaması yaptı. Bakan Dönmez "Aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV kanalında katıldığı programda, Karadeniz gazının sisteme verilmesine ilişkin boru döşeme işinin bittiğini, sahadaki keşifle birlikte ülkeye 25-30 yıl yetecek bir kaynağa ulaşılmış olduğunu ifade etti.

Bütün işlemler tamamlandığında hedefin bu gazı 2023 martında tüketiciyle buluşturmak olduğunu dile getiren Dönmez, "İlk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. Sonra yine sahada hem deniz tarafından hem kara tarafında kapasite artış çalışmaları devam edecek. 4 yıl sonra günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. O rakam itibarıyla baktığımızda aslında konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz." diye konuştu.

Dönmez, söz konusu sahada keşfedilen gazla birlikte en az 25-30 yıl yetecek kaynağa ulaşılacağını yineleyerek, "Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak." ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KERTENCİK
18.11.2022 15:13
ne utanmaz herifler zamlarla milletin sırtına geçtiler lütüfmus gibi zam yok diyor  
 
EYT
18.11.2022 15:10
Helal olsun breh breh breh demek Aralık ta doğal gaz a zam yok hee. Pes bir ay zamsız kullanacak vatandaş öylemi bravoo.  
 
E
18.11.2022 15:10
Aralıkta yok ocakta var çünkü Aralık enflasyonu ve yıllık enflasyonu düşük açıklayıp ona göre zam yapacaklar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
1
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
6
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.