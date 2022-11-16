﻿Park halindeki halk otobüsü yandı

Olay, Altaylılar Mahallesi'nde yaşandı. Ulaşım A.Ş.'ye ait olan 33 C 5012 plakalı H.E.'nin sürücülüğünü yaptığı halk otobüsünden park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının arıza nedeniyle çıktığı üzerinde durulurken, yaralanan olmadı. Araç kullanılamaz hale geldi. (İHA)