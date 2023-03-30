30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Mersin’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:08
Takip Et

Mersin’de trafik kazası: 3 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Yeni Mezarlık Mevkii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hüseyin Ç.(24) yönetimindeki 33 ABR 404 plakalı motosiklet ile A.K.'nin (14) kullandığı 33 AOA 402 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2'si sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe ve şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
4
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿UEFA'dan flaş Sivasspor kararı. Cezalar açıklandı
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Lise çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
﻿İngiltere Kralı Charles, Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.