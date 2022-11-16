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Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Mersin'de bir tır, sürücünün kontrolden çıkması sonucu kayganlaşan yolda beton bariyere çarparak durabildi. Kazada 3 araç birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:17
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Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tünelini geçince meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gülek mevkisinde yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün kontrolünden çıktığı 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı yönde seyreden otomobilin sürücüsü tırı görünce direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyir eden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobilde parçalanan bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırla çarpışan otomobildeki kadının hayatını kaybettiği kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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