Ben İsviçre'de maçtayken fesih kağıdı gönderdiler: Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf

Çalımbay Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilen soruları yanıtladı.

Siyah - Beyazlı yönetime çok kırıldığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Onlar benden iki maç daha uzatmamı rica ettiler. Ben size güveniyorum dedim imzayı attım" dedi.

Ancak İsviçre'deyken hiç beklemediği bir tutumla karşılaştığını söyleyen Çalımbay, "Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşmeyi feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu da ilk kez açıklıyorum, kimseye söylemedim. Çok üzüldüm çünkü ben maçtayken böyle bir durum yaşadım" diye konuştu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Dün gece maç bitti. Tesislerdeyim. Samet abi ve Feyyaz 'biz geleceğiz' dediler, gelmediler. Üç yönetici geldi. 'Bu gece bitirelim' dediler. Ben 'gecenin 1'inde bir şey yapmam, yarın basın toplantısı yapar ayrılık kararını açıklarım' dedim. Onlar ayrılığı yazmışlar. Ben onların dediğini yapmadım, kendi isteğimle kendi kararımı şimdi açıklamış oluyorum.

“KADRO DIŞINDAN HABERİM OLMADI”

5 oyuncunun kadro dışı kalması konusunda Samet ağabey "Biz 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktık" dedi. "Biz" dedi, yani ben yoktum bu işte. Bana bilgi verilmedi. O 5 kişinin içinde de benim de kadro dışı kalmasını istediğim oyuncular vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. O yüzden ben olabilir dedim ve bu karar nedeniyle istifa etmeyi düşünmedim.

“GEDSON VE DOKTOR KONUSU”

Maçtan önce doktoru çağırıyorum ve sakat oyuncular hangisi diye soruyoruz. Gedson'u sorduk, doktor bize oynayabilir dedi. Gedson'a sordum, daha önce sakat sakat oynadığım için sakatlığım arttı. O yüzden oynamak istemiyorum dedi. Samet ağabeye söyledim, o da konuştu Gedson'la. Ona da aynı şeyi söylemiş.

Ben hiç pişman değilim. Bana şimdi bile 'Gel' deseler, yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem. Bunların olmaması gerekiyordu.

“TAKİPTEN ÇIKMADIM”

Başkan Çebi'ye 'beni niye erken çağırmadınız' dedim. 'Kısmet olmadı' dedi. Eğer ben sezon başı gelseydim çok daha farklı olurdu. Sezon başı kampı çok önemli. Biz oraya geldiğimizde en az 10 tane sakat vardı. Şenol hoca oyuncusuna yüklenecek birisi değil, biz de öyleyiz. Biz oraya gelince yüklenemedik oyunculara. Brugge maçını hiç oynamak istemedik. Stoper bulamadık oynatmak için. Muleka açık değil ama açık oynatmak zorunda kaldık. Brugge ve Fenerbahçe maçları bizim için iyi geçmeyen maçlardı. Futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Onlarla biz ne olursa olsun çok güzel şeyler yaşadık. Ben hepsinden memnundum.

Sosyal medyayla pek ilgilenmiyorum. Nasıl takipten çıkılır onu bile bilmem. Sosyal medya hesabımla ilgilenen bir arkadaşımız var. O yapmıştır. Ben o konuyu çözerim.

SAMET FEYYAZ ARAMADI

En çok üzüldüğüm şey; Ben isterdim ki Samet Aybaba ile Feyyaz gelsin dün akşam. Ben dün akşam yöneticilerle konuştum. Daha sonra da Samet ve Feyyaz beni aramadı. İkisine güvenerek imza atmıştım ben.

2 maçlık anlaşırken Samet ağabey ve Feyyaz 'Sözleşme uzatma için başkan gelecek ve sözleşmeni yenileyeceğiz' dediler. Samet ağabey, Belgrad'a gitmeden bunu bana söyledi. Belgrad'a bir stoper izlemek için gitti.







