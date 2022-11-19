Nobre'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için canlı yayında Mert Nobre'den övgü dolu ifadeler geldi.

NOBRE'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

A Spor'a konuk olan genç teknik adam, Arda Güler'in Barcelona'nın radarında olduğunun haberinin gösterilmesi üzerine, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde." dedi.