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  • Dries Mertens'ten şarkıcı Hadise'ye flaş istek. Taraftarları heyecanlandırdı

Dries Mertens'ten şarkıcı Hadise'ye flaş istek. Taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Hadise'den şarkı isteğinde bulundu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:02
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Mertens'ten Hadise'ye şarkı isteği

Dries Mertens'ten şarkıcı Hadise'ye flaş istek. Taraftarları heyecanlandırdı
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Şampiyonluğa giden Galatasaray, bu sezon saha içi olayları kadar saha dışı olaylarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Son günlerde Mertens ve ailesiyle geçirdiği zamanları ve yayınladığı sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.

MERTENS AİLESİYLE SAMİMİ İLİŞKİLERİ VAR
Galatasaray'ın dünyaca yıldız isimleri bu sezon ünlü güzelleri de tribüne çekmeye başardı. Bunlardan biri de şarkıcı Hadise'ydi. Sarı- Kırmızılılar'ın maçlarını yakından takip eden Belçika doğumlu güzel şarkıcı, Belçikalı Mertens ve eşiyle samimi arkadaş oldu. Hadise ile dostluklarını iyice ilerleten Mertens ve ailesi hem tribünde hem de İstanbul gecelerinde birçok kez boy göstermişti.

YILDIZ FUTBOLCU ISRARCI
Galatasaray'da şu an el üstünde tutulan ve Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen İcardi'yi kıskanan Mertens, yakın arkadaşı Hadise'den kendisine özel bir şarkı yapmasını istedi. Hadise bu konuyla ilgili henüz yanıt vermezken, Mertens'in çok ısrar ettiği de öğrenildi.

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