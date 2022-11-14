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  • Esra Dermancıoğlu tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastalık Meryem Uzerli ile tanınmıştı

Esra Dermancıoğlu tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastalık Meryem Uzerli ile tanınmıştı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:46
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Meryem Uzerli'den sonra Esra Dermancıoğlu da tükenmişlik sendromuna yakalandı

Esra Dermancıoğlu tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastalık Meryem Uzerli ile tanınmıştı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

Fatmagül’ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı açıklamayla takipçilerini şaşırttı.

Dermancıoğlu, 2013 yılında Meryem Uzerli'nin de yakalandığı 'tükenmişlik sendromu' hastalığına yakalandığını duyurdu.

557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine ''Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz.'' notunu düştü.
 

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