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Maradona ile Messi arasındaki en büyük farkı açıkladı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Messili Arjantin'in dramatik mağlubiyeti sonrası kaleme aldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 19:09
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Messi Maradona kıyasına yeni boyut getirdi

Maradona ile Messi arasındaki en büyük farkı açıkladı
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Messi şu anda dünyanın en iyi futbolcularından biri; kabul.
Ama bir kez daha gördük ki asla bir Maradona değil.
Pele'yi de söylüyorlar ama... İzlemedim. Yaşım yetmiyor.
İzlediğim futbolcular arasında ise Maradona tartışmasız gelmiş geçmiş bir numara.
Dediğim gibi... Messi yıldız bir oyuncu.
Maradona ise tek başına takımdı.
Sanırım Messi'nin bu dördüncü dünya kupası. Daha bende iz bırakmadı.
Maradona'nın ise her dünya kupası, her maçı, her çalımı, her şutu, her frikiği hala gözlerimin önünde, derin izler bıraktı.
Bugünkü Arjantin-Suudi Arabistan maçında tekrar izledim Messi'yi. Maradona olmadığını ve olamayacağını tekrar tekrar anladım.
Sakın o zamanki futbolla şimdiki futbol bir mi diye saçma sapan bir bahane sürmeyin öne. Maradona'yı bir değil, bir kaç adamla tutmaya çalıştıklarını gördüm ben. Yediği tekmeleri, dirsekleri, izledim. Yine de durdurulamadığına şahit oldum.
En önemlisi de Arjantin'in ruhuydu Maradona.
Arjantin böyle yenilecekti de Maradona hiçbir şey olmamış gibi sahadan çıkacaktı ha! 
Kaç kez gördüm gözyaşlarını.
Arjantin'di Maradona.
Maradona da Arjantin.
Messi ise Arjantin'in yıldız bir oyuncusu sadece.
Aradaki en büyük fark da bu işte.
Bırakın yoksulluğun sözcüsünü ve futbolun devrimcisini endüstriyel futbol yıldızıyla karşılaştırmayı artık.
Bir daha Messi'den Maradona çıkarmaya kalkanın kalbini kırarım.

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