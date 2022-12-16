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Arjantin şokta. Messi sakatlandı. Final maçı tehlikede

Dünya Kupası'nda finale çıkan Arjantin'de Messi şoku yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu dünkü antrenmanda sahaya çıkmayınca herkes "Messi final maçında oynayabilecek mi" diye birbirine sormaya başladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:33
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Messi sakatlandı. Arjantin'de büyük şok!

Arjantin şokta. Messi sakatlandı. Final maçı tehlikede
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda final pazar günü Arjantin'le Fransa arasında oynanacak.

Herkes bu maçta Messi-Mbappe mücadelesini beklerken, Arjantinlileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

Arjantin'in Hırvatistan ile oynadığı maçta bir pozisyonda sakatlanan, buna rağmen 90 dakikayı tamamlayan Messi'den şoke eden bir haber geldi.

Arjantin Milli Takımı'nın dün yaptığı antrenmana Messi sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Messi'nin sol arka adalesinden sakat olduğu belirtilirken, maça kadar dinlendirileceği ifade edildi.

Ancak Messi'nin oynayıp oynayamayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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