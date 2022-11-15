Apple'a rakip olacak proje durduruldu. Mark Zuckerberg üzülerek duyurdu

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin akıllı ekranını iptal ettiğini duyurmuştu. Son olarak ise yeni başlayan akıllı saat projesini ise durdurduğunu açıkladı. 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrasında kaynakların yeniden değerlendirilmesine karar verildiği ortaya çıktı.

Meta'nın gerçekleştirdiği toplantıya Mark Zuckerberg liderlik etti. Toplantıda, Portal’a ilişkin çalışmanın sonlandıracağı belirtildi. Meta’nın "Portal" isimli cihazı insanların görüntülü görüşmeler yapmasına izin veriyordu ve pandemi döneminde satışları artmıştı.

Portal’ın küresel pazarın yüzde 1’inden daha azını oluşturduğunun altı çizildi. Ayrıca Meta, Haziran’da Portal’a ilişkin stratejisini değiştirmiş ve Portal’ı sadece işletmelere satmaya karar vermişti. Son zamanlarda yaşanan finansal kriz, Portal’ın sonunu tamamen getirmiş gibi göründü.

Şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth’un toplantıda, “İşletme segmentine girmek çok uzun sürecek ve çok fazla yatırım alacaktı, zamanınızı ve paranızı yatırmak için yanlış bir yol gibi geldi” dedi.

Portal’a ek olarak akıllı saat projesinin de askıya alındığı bildirildi. Bosworth, akıllı saat ekibinin, artırılmış gerçeklik ekibiyle birlikte çalışacağını aktardı. Ayrıca Meta’nın Reality Labs’e yönelik yatırımlarının yarısının AR projelerine ayrılacağını söyledi.