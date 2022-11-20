20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Her yudumu ölüme yaklaştırıyor

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, "Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine yol açar." diye uyardı. İşte o hayati uyarılar…

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:33
Takip Et

Metil alkol çok zararlı

Her yudumu ölüme yaklaştırıyor
+
Aa
-

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, metil alkol alan kişide görme fonksiyonlarının kaybedilmesinin yanı sıra bağırsak sistemi ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkilerin 6-8 saatte ortaya çıkabileceğini açıklayarak uyarılarda bulundu. Yüzbaşıoğlu, sahte içki tüketen kişilerin sıkça metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle acil servislere başvurduğunu duyurdu ve şunları söyledi:

"İyi bir kimyacı değilseniz metil ile içkide kullanılan etil alkolü ayırt etme şansınız yok. Metil alkolden hazırlanmış içkiler, kokusundan, renginden veya tadından ayırt edilemiyor.
Metil alkol, kanımızda ve karaciğerimizde parçalandıktan sonra ortaya çıkan maddeler, vücudumuzun tüm sistemlerine zarar vermek istiyor. Kişinin bilincinin kapanması veya uykuya meyilli olması, baş ağrısı, sara nöbetleri ve görme problemleri yaşaması metil alkol zehirlenmesini gösteriyor. Görme fonksiyonlarında kalıcı bozulmanın yanı sıra bağırsak sisteminin ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkiler ortaya çıkacaktır. Metil alkol alan kişide bu şikayetler 6-8 saatte görülebilir."

“ÇOK ERKEN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Metil alkol zehirlenmesinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yüzbaşıoğlu, tedavi sürecinin uzun ve zorlu olabileceğinin de altını çizdi. Yüzbaşıoğlu, metilin en ufak kullanımının bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine, bu seviyenin üzerine çıkılması ise ölüme yaklaşılmasına yol açar. Halk arasında 'bir duble' olarak tabir edilen içki bile ölüm için yeterlidir. Dolayısıyla zehirlenmelerde ilk bardağın dahi ölümle sonuçlanabileceğini bilmemiz gerekiyor.
Kişiler, sahte içkinin yanında normal içkiyi kullandığında 'panzehrini' almış gibi görüyorlar ama durum böyle değil. Bu şekilde hastalığı saklasalar da bir süre sonra toksik etkiler daha şiddetli oluyor. Hastalar, acil servislere daha geç geldiği için geç tedaviye bağlı olarak daha kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyorlar."
AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

süleyman adıgüzel
20.11.2022 11:26
alkole yüzde 70 vergi uygulayıp vatandaşı yerli içkiye hasret bıraktılar  
 
Önce insan
20.11.2022 11:00
İçkiler pahalı, vergiyi de anlarım da devletin etil alkol satışını kaldırmasını anlayamıyorum. şirketler için millet ölüme terk edilmez. Pahalı,bırakın alamıyorsa bu millet kendisi yapsın ama ölmesin.  
 
Acil Vakalar
20.11.2022 10:49
Sahte rakı etkilerine karşı sigorta görevini ucuz olduğu için sahtesine tenezzül edilmeyen bira sağlar . Ölmek istemiyorsanız rakı üzerine bira için, cila yapın bari  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
5
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
6
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
7
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.