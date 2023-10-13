Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlattı. "Ben bunu para için yapmadım"

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın başka bir kadınla birlikteliğinden doğduğunu öne süren Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını bir yıl önce Antalya Akseki'de açtığı dün ortaya çıkmıştı.

DNA raporuyla Metin Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun babası olduğu kesinleşti. Türkiye bu olayı konuşurken Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi adlı ikizi olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu sürecin artından Metin Akpınar’ın kızı olduğu mahkeme kararıyla belgelenen Duygu Nebioğlu Kanal D ekranlarında yaşadığı süreci anlattı.

İşte Duygu Nebioğlu’nun açıklamaları:

"İnanılmaz bir linç yemeye başladım. Annem hakkında, Metin Akpınar hakkında… Sonuçta kendisi benim babamdır. Kendisini suçlayacak şekilde konuşmaları kabul etmiyorum. Kamuoyunun vermiş olduğu tepkiyi anlıyorum. Yorumları okumayı bıraktım. Dün geceyi de uykusuz geçirdim. Önce bunu kabullenmeye çalıştım, sonra babama ulaşmaya çalıştım. Kendisine ulaşmak hiç kolay olmadı."

"ANNEM BENİ YURDA VERMEDİ"

"Annem beni çocuk esirgeme kurumuna bırakmadı, bir bakıcı kadına bıraktı. Bu kadının başına talihsiz olaylar geldi. Şu an annem hakkında da çok talihsiz şeyler konuşuluyor. Kimseyi üzmek, yıpratmak için yapmadım. Babamla da bazı konularda iletişim kuramadığım için kendi haklarımı aramak istedim. Metin Akpınar’ın karakterine yönelik linç kampanyalarını istemiyorum. Kötü şeyler yaşandı. Çocuk esirgeme kurumunda da aynı şekilde. Unutmak istediğim görüntüler var hafızamda. Geçmişi unutmak istediğim için bu davayı açtım."

"DAVA AÇALI 1 YIL OLDU"

"Babama dava açalı 1 yıl oldu. Avukatlarım bana manevi güç verdiler. Ben onlar sayesinde bu davayı açabildim. Babamı çok ikna etmeye çalıştım. Uzun uzun konuşmalar da yaptık. Eminim o da beni yıpratmak istemedi. Elinde olmayan nedenlerle bazı şeyler yaşandı. Çocuk Esirgeme kurumundan çıktıktan sonra biz çok sevgi doluyduk. Adlarımızı biz kendimiz koyduk. Duygu’yu ben koydum, Sevgi’yi kardeşim koydu. Şuan basın yasağı olduğu için kardeşim hakkında konuşmak istemiyorum."

"12 SAAT OTURUP KONUŞTUK"

"Önce TRT’de hayran-sanatçı görüşmesi yaptık. Aradan 5 yıl kadar süre geçti, biz kendisiyle akşam 07.00’de masaya oturduk, sabah 07.00’de masadan kalktık. Ben ona hikayemi anlattım. Onun yaşadıklarını öğrenmek istedim. O gün beni bağrına bastı kendisi.

Ben babamla daha çok görüşmek istedim, kırıldığım noktalar oldu. Zamanını ayıramıyorum gibi hissettim, ya da onu rahatsız ediyormuşum gibi hissettim. Onunla görüşebilmek için inanılmaz mücadele verdim. 5 yıl boyunca benimle hiç iletişim kurmadı. Biz çalışanıyla konuştuk ilk olarak."

"BU OLAY ÇÖZÜLSÜN İSTEDİM"

"Kendisi belgesel çıkardı, kitap çıkardı, söyleşileri başladı. Babamdan imza aldım kitabına, hatıra olsun istedim. Bu 14 yıl boyunca senede 1 kez görüştük ama çok kısa görüştük. Arkadaşımın düğününe gitmiştim, ertesi gün babalar günüydü. Beraber çok güzel vakit geçirdik. Bana vakit ayırdı. İletişim kuramayacağımı, vakit geçiremeyeceğimi anladım. Senelerce onu korumak için sessiz kaldım. Ailemi korumak istedim. Kırıldım, öfkelendim… Bu olay çözülsün istedim. Babamı ikna edemedik, demek ki kendince özel sebepleri var. Babamın bir basın açıklaması yapıp beni tanıtmasını çok isterdim. İnsanlar beni neden eleştiriyor onu da anlamış değilim."

"PARA İÇİN YAPMADIM"

"Paraymış, şuymuş buymuş… Beni büyüten aileden bana kalanlar benim hayatımı sürdürmeme yeter yani. Ben bunları para için yapmadım. Ben çok büyük bir hayvanseverim, çok büyük bir aktivistim. Çok sevdiğim köpeğimi kaybettim, babamla olan olaylar… Benim psikolojimi bozdu. Annem ile babam bizden uzak köyde yaşıyorlar. 2,5 yıl annemle babamla köyde dağda yaşadım. Sadece hayvanlarla iletişim kurdum. Sonra kimseye zarar vermeyecek şekilde bunu avukatlarımla konuşarak yol izledim."



