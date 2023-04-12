Metrobüslerdeki USB şarj alanlarına dikkat: Veriler çalınıyor

FBI vatandaşlar için yeni bir açıklamada bulundu. Havalimanları başta olmak üzere toplu kullanıma açık tüm USB portları ile verilerin çalınabileceği ifade edildi. Açıklamasında bu tarz USB girişlerinin güvenli olmadıklarını; telefon, tablet ve bilgisayar gibi içerisinde yüksek oranda kişisel verilerin bulunduğu cihazların bağlanmaması gerektiğini ifade edildi.

“VERİLERİNİZ ÇALINSIN İSTEMİYORSANIZ POWERBANK TAŞIYIN”

FBI, USB portlarına sizden önce kimin müdahale ettiğini bilemeyeceğinizi söyledi. Kamu alanlarındaki portları her ne kadar devlet kendisi halkın kullanımına sunmak için koymuş olsa da kötü niyetli birinin dikkat çekmeden USB portuna bir veri çalma cihazı entegre ederek cihazınıza erişebileceğine dikkat çekti. Bu işlemi yapmak yerine powerbankların taşınması gerektiği ifade edildi.