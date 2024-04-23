Metrolar kafa kafaya çarpıştı. Allah’tan yolcu yoktu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Metrolar kafa kafaya çarpıştı. Allah’tan yolcu yoktu
Flaş… Flaş… Flaş… İstanbul’da, M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında, 21 Nisan gecesi, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metro treni çarpıştı. Trenlerde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, Fıstıkağacı İstasyonu civarında gerçekleşti ve metro hattının kuplajlarında hasar oluştu.

Tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmaların bu gece tamamlanacağı ve seferlerin yarın sabah itibarıyla normale döneceği bildirildi.

Bu süre zarfında, Üsküdar ve Altunizade istasyonları arasındaki ulaşım, 15 dakika aralıklarla düzenlenen İETT otobüsleriyle sağlanacak.

Altunizade’den Samandıra Merkez’e kadar olan diğer istasyonlar arasında seferler normal olarak devam etmekte.

Metro İstanbul, yolcuların beklemelerden etkilenmemesi için Üsküdar İstasyonu’nun 1 numaralı girişinin karşısında ve Altunizade İstasyonu’nun 6 numaralı girişinin yanında bulunan İETT duraklarından ücretsiz ring seferleri düzenlediğini duyurdu.

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