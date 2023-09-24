MHP'li Feti Yıldız'dan skandal sözler. Savaşa mı gidiyoruz seçime mi?

MHP'li Feti Yıldız, 2024 yerel seçimlerine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Yıldız, CHP’nin bazı büyükşehir belediyelerini yönetmesini ‘işgal’ olarak tanımladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
MHP'li Feti Yıldız'dan skandal sözler. Savaşa mı gidiyoruz seçime mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Kocaeli İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi'nde konuştu. Burada yaptığı konuşmada partisinin 2024 yerel seçimleri için hedeflerini açıklayan Yıldız, muhalefeti hedef alan provokatif ifadeler kullandı. Yıldız, "Büyükşehir Belediyelerini talandan, yağmadan yasadışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin merkezinde sadece millet egemenliği ve demokratik değerlerin bulunduğunu iddia eden Yıldız, Cumhur İttifakı olarak yerelde iktidar, ülkede istikrar için çalışacaklarını belirtti.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ İŞGALDEN KURTARACAĞIZ"

Daha sonra, muhalefete yönelik düşmanca ifadeler kullanan Yıldız, "Yerelde iktidar, ülkede istikrar için Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gecemizi gündüzümüze katacağız. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin Büyükşehir Belediyelerini talandan, yağmadan yasadışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız" dedi.

Yıldız'ın bu konuşması, Türkgün tarafından "Feti Yıldız: Büyükşehirleri işgalden kurtaracağız" başlığıyla haberleştirildi. Aynı haber MHP'nin sosyal medya hesaplarından alıntılanarak paylaşıldı.

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