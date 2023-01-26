﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham

Sinan Ateş suikastı soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel gözaltına alındı.

MHP YALANLAMIŞTI

Emre Yüksel’in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada Yüksel'in MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olmadığı belirtildi.

RECEP CANPOLAT’TAN SEMİH YALÇIN’A BÜYÜK İTHAM

Konuyla ilgili olarak ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Canpolat, Emre Yüksel’in MHP’li Semih Yalçın’ın özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üstlendiğini iddia etti…

“BİRAZ DAHA ZORLASA, TANIMADIĞINI AÇIKLAYACAK”

Recep Polat paylaşımında; “Semih Yalçın, özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üslenen Emre Yüksel’i inkar etti. Biraz daha zorlasa, tanımadığını açıklayacak. Siyasete, edep dışı söylemleriyle yeni bir hitabet kazandıran Semih Yalçın, yapılan açıklamada ilk kez adab-ı muaşerete uyduğu görüldü.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve fotoğraflar: