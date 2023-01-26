26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham

Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham

MHP Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan Emre Yüksel için “Özel kalem değil” açıklaması yapmıştı. Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat, Emre Yüksel’in MHP’li Semih Yalçın’ın özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üstlendiğini iddia etti…

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:11
Takip Et

MHP’li Semih Yalçın'a ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan büyük itham

Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
+
Aa
-

Sinan Ateş suikastı soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel gözaltına alındı.

MHP YALANLAMIŞTI

Emre Yüksel’in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

MHP’den yapılan açıklamada Yüksel'in MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olmadığı belirtildi.

RECEP CANPOLAT’TAN SEMİH YALÇIN’A BÜYÜK İTHAM

Konuyla ilgili olarak ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Canpolat, Emre Yüksel’in MHP’li Semih Yalçın’ın özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üstlendiğini iddia etti…

“BİRAZ DAHA ZORLASA, TANIMADIĞINI AÇIKLAYACAK”

Recep Polat paylaşımında; “Semih Yalçın, özel görevlendirmeyle kalem müdürlüğünü üslenen Emre Yüksel’i inkar etti. Biraz daha zorlasa, tanımadığını açıklayacak. Siyasete, edep dışı söylemleriyle yeni bir hitabet kazandıran Semih Yalçın, yapılan açıklamada ilk kez adab-ı muaşerete uyduğu görüldü.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve fotoğraflar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
26.01.2023 09:32
Bütün suç sevabı ve günah ile sivaslı tombişin, zaten mhp tombiş olmadan bir hiç!!!  
 
necati bey
26.01.2023 08:57
bir cinayeti savunmak nasıl bir duygu ?  
 
AHMET
26.01.2023 08:54
atma recep din kardeşiz  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
1
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
2
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
4
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
5
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
6
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
7
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Zelenskiy: Bir tank koalisyonu var
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
﻿Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.