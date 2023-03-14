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  • 30 bin lira maaşı olan bürokrat 11 milyon dolara nasıl daire aldı. Kim bu bürokrat. Gazeteci Recep Canpolat açıkladı

30 bin lira maaşı olan bürokrat 11 milyon dolara nasıl daire aldı. Kim bu bürokrat. Gazeteci Recep Canpolat açıkladı

Gazeteci Recep Canpolat, Türkiye’de 30 bin TL maaş alan bir bürokratın, ABD Georgetown’da 11 milyon dolara süper lüks daire aldığını iddia etti…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:40
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Kim bu bürokrat. 30 bin lira maaşı olan bürokrat 11 milyon dolara nasıl daire aldı

30 bin lira maaşı olan bürokrat 11 milyon dolara nasıl daire aldı. Kim bu bürokrat. Gazeteci Recep Canpolat açıkladı
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Gazeteci Recep Canpolat’tan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

ABD’DE 11 MİLYON DOLARA SÜPER LÜKS DAİRE ALAN BÜROKRAT KİM

Türkiye’de 30 bin TL maaş alan bir bürokratın, ABD’nin lüks kentlerinden Georgetown’da 11 milyon dolara nasıl süper lüks daire aldığını iddia eden Canpolat mesajında; “Türkiye’de 30 bin TL maaş alan bir bürokrat, Georgetown’da 11 milyon dolara nasıl süper lüks daire alır? Aklım almıyor… Bal yiyenin parmak yalama eylemi, öyle bir saltanata dönüşmüş ki, dava adamları (!) akçeli borsa simsarlığını misyon edinmiş, okyanus ötesinde…” ifadelerini kullandı.

“DÜN DC’DE BAĞLAMA İLE SAHNE ALANLAR BUGÜN DAİRE SATIN ALIYOR”

Daha sonra yaklaşan seçimlere vurgu yapan Canpolat önceki tweetini alıntılayarak söz konusu bürokrat hakkında detaylar verdi

Recep Canpolat mesajında; “Dün Washington’da garsonluk yapanlar, bugün liyakat atamayla (!) devletin istihbarat örgütüne bürokrat oluyor. Dün DC’de bağlama ile sahne alanlar, bugün devletin en üst bürokratı olarak milyon dolarlık lüks daireler satın alarak, küfelerini dolduruyor… Gel 15 Mayıs, Gel…” dedi

İşte o paylaşımlar:

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