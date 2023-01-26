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  • Sinan Ateş cinayetinde bütün yollara oraya çıkıyor. Ümit Özdağ paylaşım yaptı

Sinan Ateş cinayetinde bütün yollara oraya çıkıyor. Ümit Özdağ paylaşım yaptı

Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, “Eskiden bütün yollar Roma’ya çıkardı, şimdi Mersin’e çıkıyor. Neden acaba?” dedi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:16
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Ümit Özdağ açıkladı: Sinan Ateş cinayetinde bütün yollara oraya çıkıyor

Sinan Ateş cinayetinde bütün yollara oraya çıkıyor. Ümit Özdağ paylaşım yaptı
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Mersin'de geçtiğimiz yılın 15 Mart günü Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e yönelik saldırı gerçekleşmişti. Ünel, kendisini darp etmeye yani yumruklu saldırıyı yapanlara karşı taşıdığı ruhsatsız tabancayı ateşlemiş ve Emrullah Kaplan'ı öldürmüştü.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ardından gözler Mersin’e çevrilmişti zira Emrullah Kaplan’ı öldüren Çağrı Ünel, öldürülen Sinan Ateş’in ekibinde yer alıyordu.

Ateş suikastındaki Mersin ilişkisi çok tartışılırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bu duruma değindi.

ROMA DEĞİL MERSİN!
Sosyal medya hesabından Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in gözaltına alınmasına değinen Özdağ, şu paylaşımı yaptı:

“Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş, Semih Yalçın’ın özel kalemi Emre Y. , Doğukan Çep ve tetikçi Eray Özyağcıların avukatı Serdar Öktem gözaltına alınmışlar. Bütün yollar eskiden Roma’ya çıkardı. Şimdi Mersin’e çıkıyor. Neden acaba?”

Öte yandan Emre Yüksel’in MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın özel kalem müdürü olduğu kamuoyunda paylaşılırken sonradan gelen bilgilerin ardından Yüksel’in Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.


yenicaggazetesi.com.tr
 

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Desem mi, demesem mi
26.01.2023 11:23
desem mi, demesem mi,desem mi, demesem mi,desem mi, demesem mi,desem mi, demesem mi neden "anlayana sivri sinek caz, anlamayana atom bombası az.  
 
merdanoğlu
26.01.2023 11:17
limanda yakalanan kokainler geldi aklıma mersin deyince  
 
Objektif
26.01.2023 11:16
Yav arkadaş dayısı söyledi katil mecliste diye. Nasıl ülke olduk hakaret edenin vekilliği düşürülüyor.katilin düşürülmüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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