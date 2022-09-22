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Sokak röportajında Bahçeli’yi eleştiren ülkücüye özür dilettiler

Sokak röportajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren ve ülkücü olduğunu belirten bir vatandaş sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı. Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:01
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MHP lideri Devlet Bahçeli’yi sokak röportajında eleştiren ülkücüye zorla özür dilettiler

Sokak röportajında Bahçeli’yi eleştiren ülkücüye özür dilettiler
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Kendine Muhabir adlı Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında MHP'li vatandaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermişti.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

Bozkurt Caps adlı Twitter hesabından yayınlanan videoda, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren kişinin özür videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... "Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz." notu düşüldü.

VİDEO ZORLA MI ÇEKTİRİLDİ?

Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları da yapıldı.

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Kemalist Ülkücü
22.09.2022 18:24
Mhp demokrasiden anlamaz  
 
Yurttas
22.09.2022 18:16
20 sene sonra insanlar fikir ,sitem beyan edemez oldu.Mukaddes varlıklar sanki,  
 
Hasan emmi
22.09.2022 18:14
Vay be. Memleket ne hallere düşmüş.  
 
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