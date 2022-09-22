Sokak röportajında Bahçeli’yi eleştiren ülkücüye özür dilettiler

Kendine Muhabir adlı Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında MHP'li vatandaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermişti.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

Bozkurt Caps adlı Twitter hesabından yayınlanan videoda, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren kişinin özür videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... "Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz." notu düşüldü.

VİDEO ZORLA MI ÇEKTİRİLDİ?

Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları da yapıldı.