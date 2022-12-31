MHP’nin gazetesi Sinan Ateş cinayetini görmedi. Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı dün Ankara’da öldürülmüştü

Türkiye’yi sarsan Sinan Ateş suikastının yankıları sürerken 2019-2020 yıllarında ülkü ocağı başkanlığı yapan Ateş için Ülkü Ocakları ve MHP’nin sessizliği sürüyor.



Ülkü Ocakları ve MHP, Ateş için henüz bir taziye mesajı yayınlamazken MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi de cinayeti 1. sayfasına taşımayı lüzum görmedi.





İşte Türkgün gazetesinin bugünkü 1. sayfası



Alınan bilgiye göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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