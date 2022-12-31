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  • MHP’nin gazetesi Sinan Ateş cinayetini görmedi. Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı dün Ankara’da öldürülmüştü

MHP’nin gazetesi Sinan Ateş cinayetini görmedi. Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı dün Ankara’da öldürülmüştü

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, bugünkü manşetinde dün silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yer vermedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:47
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MHP’nin gazetesi Sinan Ateş cinayetini görmedi

MHP’nin gazetesi Sinan Ateş cinayetini görmedi. Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı dün Ankara’da öldürülmüştü
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Türkiye’yi sarsan Sinan Ateş suikastının yankıları sürerken 2019-2020 yıllarında ülkü ocağı başkanlığı yapan Ateş için Ülkü Ocakları ve MHP’nin sessizliği sürüyor.

Ülkü Ocakları ve MHP, Ateş için henüz bir taziye mesajı yayınlamazken MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi de cinayeti 1. sayfasına taşımayı lüzum görmedi.


İşte Türkgün gazetesinin bugünkü 1. sayfası

Alınan bilgiye göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Tatar Osman
31.12.2022 15:35
Mhp mi kaldı ki gazetesi kalsın.  
 
M.Murtaza Yekeayak
31.12.2022 15:33
Bu güne kadar hangi ülkücüye sahip çıktılarki beyinleri sulandı dün ülkücülere hakaret edenlerle ittifak yaptılar Rahmetli Muhsin başkanın cenazesine bile katılmayan Bahçeli neredesin çokmu zor  
 
ÜLKÜC嘋
31.12.2022 15:33
tuz kokuyor artık  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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