Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı gözaltına alındı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında flaş gelişme

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyaya bakan savcıyı hedef alan MHP’ye yakın Orhun Haber’in paylaşımlarının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara Başsavcısı ve soruşturma savcısının Orhun Haber üzerinden tehdit edilmesine ilişkin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ateş soruşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın “Orhun Haber” adlı hesap üzerinden hedef alınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Ejder'in X'teki Orhun Haber hesabını kullandığı iddia edildi. Diğer şüphelinin de Ejder'in kardeşi olduğu ve iki şüphelinin gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı öğrenildi.

Şüphelilere, başsavcı ve soruşturma savcısını tehdit etmek, hakaret ve iftirada bulunmak suçlarından işlem yapılacağı ifade edildi. Diğer yandan bu gözaltı işleminin ardından Orhun Haber üzerinden yine Başsavcı Akça'nın hedef alınmasıyla ilgili de ayrıca araştırma yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

İşte gazeteci Alican Uludağ’ın paylaşımı:

Sinan Ateş cinayetinde adım adım azmettirene gidilirken Ankara Başsavcısı ve soruşturma savcısının Orhun Haber üzerinden tehdit edilmesine ilişkin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı Çember daralıyor.

NELER OLDU?

Orhun Haber’in X’teki hesabından 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Sinan Ateş dosyasının savcısı ile Ankara Başsavcısı doğrudan hedef alınarak FETÖ’cü olmakla suçlanmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Ankara Başsavcısı Akça’nın FETÖ’cü olduğu öne süren Orhun Haber isimli sosyal medya hesaplarının yöneticisi olduğu öğrenilen 2 isme soruşturma başlatmıştı.

Operasyonun ardından aynı hesaptan Başsavcı Ahmet Akça bir kez daha hedef alınmıştı.