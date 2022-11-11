Microsoft Teams'ta herkese aynı anda gelecek. Kullanıcılarını kızdıracak güncelleme

Uzaktan çalışma ve eğitim amaçlı kullanılan, Video konferans hizmeti Microsoft Teams, yapmış olduğu güncellemelerle popülerliğini korumaya çalışıyor. Uygulamadaki yeni güncellemeyle birlikte uygulama içerisindeki herkese ulaşmak artık çok daha kolay hale gelecek. Ancak bu yeni özellik bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Microsoft Teams, sohbet katılımcılarının bir gruptaki herkesten aynı anda bahsetmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını belirtirken artık bir sohbette bir kişiden bahsederken kullanılan ‘@’ işaretinin yanına ‘@everyone’ yazıldığında giden bildirimi herkes alabilecek.

Aynı sohbet içerisindeki tüm katılımcıların aynı anda bildirim almasını sağlayacak olan bu uygulama sadece kişisel bir bildirim gibi görünüyor olsa da ofis ortamında çalışan kişisel için bazı sorunlara neden olabilir.

Ofisteki tüm cihazlar aynı anda bildirim alacağından için rahatsız edici bir uyarı sesi oluşarak ortamın gerilmesine sebep olabilir.

Sosyal medya şirket, resmi Microsoft 365 yol haritasını ortaya koydukları açıklamada yeni özelliğin kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Kullanıcıların konuşmaya herkesi tek tek etiketlemeleri yerine sadece @everyone yazmaları yetecek.

Uygulamaya yapılacak bu güncellemenin şu anda test aşamasında olduğu açıklandı. Özelliğin Aralık 2022’de gelmesinin beklendiği ifade edildi. Microsoft, yapılacak güncellemenin Android, masaüstü, Web, Mac ve iOS‘ta aynı anda sunulacağını duyurdu.