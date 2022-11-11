11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Microsoft Teams'ta herkese aynı anda gelecek. Kullanıcılarını kızdıracak güncelleme

Microsoft Teams'ta herkese aynı anda gelecek. Kullanıcılarını kızdıracak güncelleme

Video konferans hizmeti sunan Microsoft Teams, bir sohbetteki tüm katılımcılara yönelik yeni bir güncelleme yaptı. Artık uygulama içerisinde bir mesaj atarken "@" işaretinin yanına "everyone" yazıldığında mesajın bildirimi herkese gidecek.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:00
Takip Et

Microsoft Teams bir sohbetteki tüm katılımcılara aynı anda bildirim gönderilebileceğini duyurdu

Microsoft Teams'ta herkese aynı anda gelecek. Kullanıcılarını kızdıracak güncelleme
+
Aa
-

Uzaktan çalışma ve eğitim amaçlı kullanılan, Video konferans hizmeti Microsoft Teams, yapmış olduğu güncellemelerle popülerliğini korumaya çalışıyor. Uygulamadaki yeni güncellemeyle birlikte uygulama içerisindeki herkese ulaşmak artık çok daha kolay hale gelecek. Ancak bu yeni özellik bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Microsoft Teams, sohbet katılımcılarının bir gruptaki herkesten aynı anda bahsetmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını belirtirken artık bir sohbette bir kişiden bahsederken kullanılan ‘@’ işaretinin yanına ‘@everyone’ yazıldığında giden bildirimi herkes alabilecek.

Aynı sohbet içerisindeki tüm katılımcıların aynı anda bildirim almasını sağlayacak olan bu uygulama sadece kişisel bir bildirim gibi görünüyor olsa da ofis ortamında çalışan kişisel için bazı sorunlara neden olabilir.

Ofisteki tüm cihazlar aynı anda bildirim alacağından için rahatsız edici bir uyarı sesi oluşarak ortamın gerilmesine sebep olabilir.

Sosyal medya şirket, resmi Microsoft 365 yol haritasını ortaya koydukları açıklamada yeni özelliğin kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Kullanıcıların konuşmaya herkesi tek tek etiketlemeleri yerine sadece @everyone yazmaları yetecek.

Uygulamaya yapılacak bu güncellemenin şu anda test aşamasında olduğu açıklandı. Özelliğin Aralık 2022’de gelmesinin beklendiği ifade edildi. Microsoft, yapılacak güncellemenin Android, masaüstü, Web, Mac ve iOS‘ta aynı anda sunulacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
3
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿TÜİK açıkladı. Toplam ciro endeksi eylülde arttı
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
﻿Göktaşı eve düştü. NASA inanmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.