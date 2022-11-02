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Telefonunuzdaki bu 5 uygulamaya dikkat! Kredi kartı bilgilerinizi saniyeler içinde çalıyor

Kredi kartı bilgilerini ele geçirip insanların mağduriyetine sebep olan 5 yeni uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar cihaza yüklendiği andan itibaren cihazdaki kayıtlı kredi kartına sızarak tüm bilgileri kopyalıyor.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:33
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Kredi kartı bilgilerini saniyeler içinde çalan 5 yeni uygulama tespit edildi

Telefonunuzdaki bu 5 uygulamaya dikkat! Kredi kartı bilgilerinizi saniyeler içinde çalıyor
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Hollanda merkezli Threat Fabric, yayınladığı raporda tehlikeli olan truva atı uygulamalarını açıkladı. Sharkbot’un kullanıcıların banka bilgilerini ele geçirme yöntemleri açıklandı. Trojanın bünyesinde bulunan bir mobil uygulama ilk etapta gayet normal bir yazılımmış gibi hedef telefona kullanıcı tarafından yüklenirken, bir süre sonra sahte bir güncelleme bildirimi göndererek kullanıcıyı sahte bir Google Play Store sayfasına yönlendiriliyor.

Virüslü yazılım, hedefine güven duygusu hissettiriyor ve sahte Google Play Store sayfasında güncelle butonuna tıklamasına ortam hazırlamaktadır. Bu noktada kullanıcı uygulamayı güncellediğini düşünse de aslında kendi eliyle trojanı cihazına yüklemiş oluyor.

Threat Fabric kötü amaçlı yazılımları Google’a vakit kaybetmeden raporladığını söylese de bunları daha önceden cihazlarına yükleyen kullanıcılar için tehlike devam ediyor. Bu yüzden aşağıdaki mobil uygulamalardan cihazınızda yüklü olanların hemen silinmesi gerekiyor.

İŞTE O UYGULAMALAR:

Recover Audio, Images & Videos – 100 bin

Codice Fiscale 2022 – 10 bin

Zetter Authentication – 10 bin

File Manager Small, Lite – 1000

My Finances Tracker – 1000

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