WhatsApp'ta arama bağlantısı özelliği dönemi. Beklenen özellik uygulamaya geldi

WhatsApp'a gelen son güncelleme sayesinde 32 kişinin dahil olabileceği özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Gönderilen bağlantıların 90 gün boyunca aktif olarak kullanılabileceği aktif olacağı aktarılırken çağrı bağlantıları özelliğinin şu anda sadece telefonlarda kullanılabildiği açıklandı.

Ancak WhatsApp yaptığı güncellemeye WhatsApp Web'i dahil etmedi. Masaüstünden açılacak WhatsApp Web uygulamasında özelliğin çalışmayacağı Arama Bağlantısının açılmayacağı açıklandı.

WhatsApp’un bu özelliğinin çeşitli durumlarda iletişim kurmak isteyen birden fazla kullanıcı için oldukça yararlı olabileceğinin altı çizildi.

ÖZELLİK BU GÖRSELLE DUYURULDU

PEKİ BU ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın

Aramalar kısmına giriş yapın

Açılan pencerede en üstte ‘Arama bağlantısı oluştur’ seçeneğine tıklayarak, arama bağlantısını istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.

WhatsApp’ın sunduğu bu özellikleri şu anda Zoom ve Google Meet gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.