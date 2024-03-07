Galatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber. Okan Buruk kara kara düşünüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber. Okan Buruk kara kara düşünüyor
Sahasında Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da gelen kötü haber moralleri bozdu.

Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yarın (Cuma) saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün düzenlediği antrenman ile devam etti.

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

c8eacfa732ab48289d07dd06daa5a373.jpg

27 yaşındaki stoperin Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor.

abdulkerim-bardakci-galatasaray-2023-2024-1704650543-125736.jpeg

Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Abdülkerim Bardakçı’nın da sakatlığı nedeniyle Okan Buruk’un defans hattında Kaan Ayhan Nelsson ikilisine şans vermesi bekleniyor.

victor-nelsson-aa-1951457.jpg

İlgili Haberler
Ali Koç 'ham yapılmış' diyerek açıkladı. Ferudun Niğdelioğlu'ndan bomba iddia
Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal şaşırttı
PFDK acımadı. Caner Erkin'e tarihi ceza kesildi
Ali Koç'un kararını açıkladı. Başkanlığı bırakacak mı? Gürel Yurttaş yazdı
Metin Tokat Beşiktaşlılar'ı bir kez daha çıldırttı. Vanspor maçında açık penaltıyı vermemişti. Kul hakkının en büyüğünü yemişti
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Union Saint-Gillion Fenerbahçe maçını kim kazanacak? Yapay zeka maç başlamadan sonucu açıkladı
Yılmaz Vural ters köşe yaptı
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Trabzonspor Fenerbahçe maçı için flaş taraftar kararı
Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı
Son Haberler
Hobi olarak başladı şimdi ticaretini yapıyor. Unutulmaz dizilerin aranılan oyuncusuydu Gündem
Hobi olarak başladı şimdi ticaretini yapıyor. Unutulmaz dizilerin aranılan oyuncusuydu
Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı Yerel Haberler
Çanakkale'de 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Büyükçekmece'de veli ile okul müdürü arasındaki kavgayla ilgili yeni görüntüler Gündem
Büyükçekmece'de veli ile okul müdürü arasındaki kavgayla ilgili yeni görüntüler
Kayseri’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı Yerel Haberler
Kayseri’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü Gündem
Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü
Ali Koç 'ham yapılmış' diyerek açıkladı. Ferudun Niğdelioğlu'ndan bomba iddia Spor
Ali Koç 'ham yapılmış' diyerek açıkladı. Ferudun Niğdelioğlu'ndan bomba iddia
Son dakika... Yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı Gündem
Son dakika... Yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı