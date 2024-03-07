Galatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber. Okan Buruk kara kara düşünüyor

Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yarın (Cuma) saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün düzenlediği antrenman ile devam etti.

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

27 yaşındaki stoperin Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Abdülkerim Bardakçı’nın da sakatlığı nedeniyle Okan Buruk’un defans hattında Kaan Ayhan Nelsson ikilisine şans vermesi bekleniyor.