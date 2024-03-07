PFDK acımadı. Caner Erkin'e tarihi ceza kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Hukuk Müşavirliği tarafından sevk edilen isimlerle ilgili kararını açıkladı.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı Omar Colley'e 1 maç men cezası verilirken, Eyüpspor forması giyen Caner Erkin de toplam 6 maç men cezası aldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e 1'er maç men cezası verildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400 Bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle 397 bin TL para cezası aldı.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu FEDERICO CECCHERINI’nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu MARIUS MOUNDILMADJI’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ MİSAFİR A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 285.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 113 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408-409, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116-117 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı HASAN ARAT’ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- BODRUM FK’nın, 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BODRUM FK teknik sorumlusu İSMET TAŞDEMİR’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.