Enner Valencia'dan mutlu yıllar mesajı

Dünya Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, dünkü Hatayspor maçında yedekler arasında da yoktu.
Ekvatorlu futbolcunun durumu merak uyandırırken, Valencia tüm ailesinin bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak dostlarının yeni yılını kutladı.
Golcü futbolcunun sakatlığının iyiye gittiği, Teknik Direktör Jesus'un dinlenmesi için izin verdiği öğrenildi.
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