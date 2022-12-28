Jesus'u Volkan Demirel kurtardı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

TANSU SARI

Giresun ve Trabzon maçlarından

Hüsranla dönen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si;

Eski kalecisi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşısındaydı...

Trabzonspor hüsranını yazdığımda son cümlem

"Bakalım eski göz ağrısı Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor

Fenerbahçe'nin kanayan yarasına merhem olacak mı?" şeklindeydi..

Fazlasıyla merhem oldu;

İlk 20 dakikada Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi ile goller kaçıran Hatayspor

Joshua King'in kafa golü sonrası

Pişmaniye gibi dağıldı...

Diego Rossi'nin köşe vuruşunda

Topa Ayoub El Kaabi'den önce yükselen Joshua King

Kaleci Erce Kardeşler'in soluna bırakıyor;

Kale direğinin içine çarpıp filelere giden top

Taraftarı ayağa kaldırıyordu..

Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti..

Açıkçası fazla kafa golü atmayan Joshua King'i

Stoperler Ognjen Vranjes ve Burak Öksüz varken

Neden Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi savundu anlamadım...

20 Temmuz'daki Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçından beri yazdığım

"Diego Rossi ile Joshua King birlikte oynamamalılar;

Takımı eksik bırakıyorlar" tezimin hala arkasındayım

Zira Diego Rossi ve Joshua King;

Sadece zayıf Avusturya Wien ve Hatayspor karşısında iş yapabildiler..

Golün şokunu atlatamayan Hatayspor hata üstüne hata yaparken;

Ferdi Kadıoğlu'yla başlayan atakta

Yine Diego Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topa

Bomboş durumda Michy Batshuayi vurdu

Fenerbahçe lehine skor 2-0 oldu..

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in;

2-0 sonrasında adeta Fenerbahçeliliği tuttu...

Takımının en iyi adamı Ruben Ribeiro'yu kenara alınca

Hatayspor iyice çöktü....

Sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi çok aksarken;

Ruben Ribeiro'nun oyundan çıkışı sonrası

Orta sahada tek başına kalan Rayane Aabid'in kaptırdığı topta

Serdar Dursun araya girip kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayarak

Topu boş Hatayspor filelerine gönderdi

Kadıköy 3'üncü kez ayağa kalktı..

Maçın son anlarında Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda

Willian Arao'dan seken topu Gustavo Henrique tamamladı;

Fenerbahçe 4-0 kazandı...

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler bazı topları kurtardı;

Ancak 2 golde de köşe vuruşlarında zamanlama hataları yaptı...

Hatayspor'un erken yediği ilk gol sonrası

Teknik Direktör Volkan Demirel'in Ruben Ribeiro'yu oyundan çıkarıp

Orta sahada rakibi bozacak Musa Çağıran'ı hiç düşünmemesi garipti...

Ayrıca sarı kart gören sol bek Sam Adekugbe çıkıyorsa

Oyuna Kaan Kanak girer; Engin Can Aksoy değil...

Bir de Hatayspor yetkililerinden ricam;

Santrfor Ayoub El Kaabi'ye ya savunma yaptırmasınlar;

Veya Kadıköy'e getirmesinler...

Zira 2 yıldır hem saçma sapan goller kaçırıyor

Hem rakiplerine penaltı yaptırıyor;

Hem de takımına goller yediriyor...

Fenerbahçe'deyse Diego Rossi; Miha Zajc

Ve bugün oynamayan Miguel Crespo önce yazılır

Gerisi teferruattır...

Trabzonspor maçında Diego Rossi ilk 11'de başlasa

Belki de bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık..

Hatayspor Fenerbahçe'nin rakibi değildi..

Volkan Demirel zaten Teknik Direktörlük yapabilecek seviyede değil..

Düzcespor gibi bir takıma elenen Hatayspor'da

Volkan Demirel güzellemeleri yapılmasını şaşkınlıkla izliyorum...

Yatsın kalksın Aziz Yıldırım'a dua etsin...

Teknik Direktör Jorge Jesus mu dediniz?

Onunla ilgili bir şey yazmamıza gerek yok ki..

Onun yapacağını zaten Volkan Demirel yaptı...