Jesus'u Volkan Demirel kurtardı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

TANSU SARI
Giresun ve Trabzon maçlarından
Hüsranla dönen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si;
Eski kalecisi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor karşısındaydı...
Trabzonspor hüsranını yazdığımda son cümlem
"Bakalım eski göz ağrısı Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor
Fenerbahçe'nin kanayan yarasına merhem olacak mı?" şeklindeydi..
Fazlasıyla merhem oldu;
İlk 20 dakikada Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi ile goller kaçıran Hatayspor
Joshua King'in kafa golü sonrası
Pişmaniye gibi dağıldı...
Diego Rossi'nin köşe vuruşunda
Topa Ayoub El Kaabi'den önce yükselen Joshua King
Kaleci Erce Kardeşler'in soluna bırakıyor;
Kale direğinin içine çarpıp filelere giden top
Taraftarı ayağa kaldırıyordu..
Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti..
Açıkçası fazla kafa golü atmayan Joshua King'i
Stoperler Ognjen Vranjes ve Burak Öksüz varken
Neden Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi savundu anlamadım...
20 Temmuz'daki Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçından beri yazdığım
"Diego Rossi ile Joshua King birlikte oynamamalılar;
Takımı eksik bırakıyorlar" tezimin hala arkasındayım
Zira Diego Rossi ve Joshua King;
Sadece zayıf Avusturya Wien ve Hatayspor karşısında iş yapabildiler..
Golün şokunu atlatamayan Hatayspor hata üstüne hata yaparken;
Ferdi Kadıoğlu'yla başlayan atakta
Yine Diego Rossi'nin sol taraftan içeri çevirdiği topa
Bomboş durumda Michy Batshuayi vurdu
Fenerbahçe lehine skor 2-0 oldu..
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in;
2-0 sonrasında adeta Fenerbahçeliliği tuttu...
Takımının en iyi adamı Ruben Ribeiro'yu kenara alınca
Hatayspor iyice çöktü....
Sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi çok aksarken;
Ruben Ribeiro'nun oyundan çıkışı sonrası
Orta sahada tek başına kalan Rayane Aabid'in kaptırdığı topta
Serdar Dursun araya girip kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayarak
Topu boş Hatayspor filelerine gönderdi
Kadıköy 3'üncü kez ayağa kalktı..
Maçın son anlarında Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda
Willian Arao'dan seken topu Gustavo Henrique tamamladı;
Fenerbahçe 4-0 kazandı...
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler bazı topları kurtardı;
Ancak 2 golde de köşe vuruşlarında zamanlama hataları yaptı...
Hatayspor'un erken yediği ilk gol sonrası
Teknik Direktör Volkan Demirel'in Ruben Ribeiro'yu oyundan çıkarıp
Orta sahada rakibi bozacak Musa Çağıran'ı hiç düşünmemesi garipti...
Ayrıca sarı kart gören sol bek Sam Adekugbe çıkıyorsa
Oyuna Kaan Kanak girer; Engin Can Aksoy değil...
Bir de Hatayspor yetkililerinden ricam;
Santrfor Ayoub El Kaabi'ye ya savunma yaptırmasınlar;
Veya Kadıköy'e getirmesinler...
Zira 2 yıldır hem saçma sapan goller kaçırıyor
Hem rakiplerine penaltı yaptırıyor;
Hem de takımına goller yediriyor...
Fenerbahçe'deyse Diego Rossi; Miha Zajc
Ve bugün oynamayan Miguel Crespo önce yazılır
Gerisi teferruattır...
Trabzonspor maçında Diego Rossi ilk 11'de başlasa
Belki de bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık..
Hatayspor Fenerbahçe'nin rakibi değildi..
Volkan Demirel zaten Teknik Direktörlük yapabilecek seviyede değil..
Düzcespor gibi bir takıma elenen Hatayspor'da
Volkan Demirel güzellemeleri yapılmasını şaşkınlıkla izliyorum...
Yatsın kalksın Aziz Yıldırım'a dua etsin...
Teknik Direktör Jorge Jesus mu dediniz?
Onunla ilgili bir şey yazmamıza gerek yok ki..
Onun yapacağını zaten Volkan Demirel yaptı...
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