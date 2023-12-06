Milan'ın yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de devre arası transfer sezonunda kancayı Milan'da forma giyen Rade Krunic'e taktı. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da ilgilendiği bilinen Boşnak oyuncunun Ocak ayında sarı lacivertli ekibe katılacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de ara transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe takviye çalışmalarını hızlandırdı.

Orta sahaya ve stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, transferde önceliği 6 numara olarak belirledi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, geçtiğimiz transfer sezonunda transferi gerçekleşmeyen Rade Krunic için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Boşnak futbolcunun Ocak ayından itibaren sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Öte yandan Milan'ın son lig maçında Frosinone'ye karşı forma giymeyen Krunic'in sarı lacivertlilere net bir mesaj gönderdiği kaydedildi.