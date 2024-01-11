Rade Krunic Fenerbahçe’de. Milan CEO'su transferi resmen açıkladı

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Rade Krunic Fenerbahçe’de. Milan CEO'su transferi resmen açıkladı
Stoper bölgesini Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, orta saha transferi için ise uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic'in transferi için kulübü Milan ile anlaşmaya vardı.

Ara transfere hızlı giren ve stoper hattı için Leonardo Bonucci ile el sıkışan Fenerbahçe, bir hamle daha yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Milan CEO'su Giorgio Furlani, Bosna-Hersekli yıldız için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Furlani, yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar." ifadelerini kullandı.

Buna göre, iki kulüp 30 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon Euro bedelde el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerin, Krunic’e ise senelik 3 milyon Euro civarlarında kazanacağı bir sözleşme önermesi bekleniyor.

Krunic'in hafta sonuna kadar İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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