Rade Krunic Fenerbahçe’de. Milan CEO'su transferi resmen açıkladı

Ara transfere hızlı giren ve stoper hattı için Leonardo Bonucci ile el sıkışan Fenerbahçe, bir hamle daha yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Milan CEO'su Giorgio Furlani, Bosna-Hersekli yıldız için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Furlani, yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar." ifadelerini kullandı.

Buna göre, iki kulüp 30 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon Euro bedelde el sıkıştı.

Sarı-lacivertlilerin, Krunic’e ise senelik 3 milyon Euro civarlarında kazanacağı bir sözleşme önermesi bekleniyor.

Krunic'in hafta sonuna kadar İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.