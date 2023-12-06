Beşiktaş'ın efsanesi ve eşi trafikte öldüresiye dövüldü

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 2 saldırganın trafikte saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu'nun aldığı darbeler sonrası kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın efsanesi ve eşi trafikte öldüresiye dövüldü

Sabah’ın aktardığına göre, Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grubun saldırısına uğradı. Olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi.

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen saldırganlar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da çift darbedilmeye devam etti.

Futbolcu ve eşini sebepsiz yere darbedenler olay yerinden kaçarken Oktay Derelioğlu’nun aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Emniyete olayın bildirilmesinin ardından saldırganlar ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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