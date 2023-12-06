Ronaldo malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki. Görenler varlığından ilk kez haberdar oldu

Kariyerine astronomik bir maaş karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo yaşam tarzıyla da gündem olmaya devam ediyor.

İNŞAATTA SONA YAKLAŞILDI

Birkaç ay önce Portekiz'de bir arazi satın alan Portekizli yıldız uzun süredir devam eden inşaatında sona yaklaştı. Yıldız futbolcunun malikanesinin proje detayları da ortaya çıkmaya başladı.

PORTEKİZ'İN EN PAHALI EVİ

Lizbon'un batısındaki Cascais'te yer alan malikanenin tahmini değeri 22 milyon euro civarında. Bu maliyet söz konusu yapıyı Portekiz'in en pahalı evi yapıyor.

TAMAMEN CAMDAN OLACAK

Dört kattan oluşacak evin cepheleri tamamen camdan olacak ve muhteşem bir manzara sunacak. Ayrıca, dört lüks odanın yanı sıra bir sinema odası, bir spor salonu ve bir tenis kortu içermesi bekleniyor.

SU ALTI YÜRÜYÜŞ YOLU YAPTIRIYOR

Yeni mülkünde 30 araçlık bir garajın yanında oldukça ilginç bir detaya da yer veren Ronaldo'nun su altı yürüyüş yoluna sahip bir cam yüzme havuzu da yaptırdığı öğrenildi.